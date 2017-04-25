Україна скоротила споживання вугілля майже на 40%

Україна в березні 2017 року скоротила споживання кам'яного вугілля порівняно з аналогічним періодом попереднього року на 37,7% - до 2,860 мільйона тонн.

Про це пише УНІАН з посиланням на дані Державної служби статистики.

Також повідомляється, що порівняно з лютим цього року споживання цього виду палива в березні скоротилося на 26,1%.

Як повідомлялося, за даними Міненерговугілля, Україна в 2016 році порівняно з 2015 роком збільшила споживання вугілля на 9,4% - до 31,3 мільйона тонн.

У лютому цього року споживання вугілля в Україні скоротився на 13,7% порівняно з лютим 2016 року - до 3,869 мільйона тонн.