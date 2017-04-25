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В Україні стрімко дорожчає "борщовий набір"

Вівторок, 25 квітня 2017, 12:23

Ціни на основні овочі борщового набору суттєво підскочили - подорожчання склало 31,5%.

Про це повідомляє у своєму прес-релізі Українська аграрна конфедерація.

Найсуттєвіше зростання вартості у капусти  – на 57,6% (до 6,65 грн/кг). Морква підскочила в ціні на 43,1% (до 6,77 грн/кг), цибуля – на 36,1% (до 5,28 грн/кг), буряк – на 23,8% (до 5,25 грн/кг), картопля – на 7,8% (до 6,80 грн/кг).

"Ціни на ринку плодовоовочевої продукції штовхає вгору доволі непроста ситуація – до скорочення запасів продукції через сезонність в середині квітня додались і несприятливі погодні умови, помітно ускладнивши логістику та зробивши поставки овочів на ринки нестабільними", - йдеться у тексті повідомлення.

Нагадаємо, цьогорічний великодній кошик обійшовся українцям у 377 грн.

Економічна правда

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