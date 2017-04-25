Єдиний податковий рахунок вводити потрібно - голова Держказначейства

Голова Держказначейства Тетяна Слюз пропонує відкривати для платників один рахунок для сплати податків.

Про це вона заявила в інтерв’ю Економічній правді.

"Здавалося б, ПДВ надходить до державного бюджету і рахунок для його сплати має бути один. Ні. Якщо один платник податку знаходиться у Львові, а інший у Києві, то на кожного платника відкрито окремий рахунок для сплати ПДВ. По кожному виду податку – інші рахунки", - зазначає вона.

За словами Слюз, минулого року держказначейство обслуговувало 955 000 дохідних рахунків по всі державі.

Представники Держказначейства обговорюють з ДФС можливі варіанти впровадження єдиного податку.

"Спочатку ми обговорювали введення єдиного рахунку за таким же принципом, за яким функціонує система електронного адміністрування ПДВ. За цією моделлю розщепленням сплаченої суми на різні види податків займалося б казначейство", - сказала Слюз.

Але, за її словами, у ДФС відповіли, що це дуже складний процес оскільки "на фіскальні органи буде дуже велике навантаження – їм по кожному платнику потрібно буде запроваджувати електронні реєстри адміністрування".

Держказначейство, Мінфін та ДФС мають підготувати відповідний законопроект та подати його до парламенту до 1 липня.

Слюз зазначила, що через єдиний податковий рахунок будуть сплачуватися "рента, екологічний податок, земельний податок, податок на нерухомість, акциз також. Окрім акцизу з палива".

Повний текст інтерв’ю читайте за посиланням: Голова Держказначейства Тетяна Слюз: У нас немає жодної інформації для відшкодування ПДВ

Економічна правда