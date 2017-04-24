Приватбанк змінив юридичну адресу з Дніпра на Київ

Державний Приватбанк змінив свою юридичну адресу з Дніпра на Київ.

Про це повідомила прес-служба банку.

Згідно із новою редакцією Статуту банку, юридична адреса ПАТ КБ "Приватбанк" змінена з вул. Набережна Перемоги, 50, м Дніпро на вул. Грушевського, 1Д, м Київ.

Як зазначається, правління Приватбанку і всі служби головного офісу банку продовжують працювати в Дніпрі, фактична адреса головного банку не змінюється.

"Нова юридична адреса банку з урахуванням фактичного місцезнаходження його акціонера Міністерства фінансів, Наглядової ради дозволить оптимізувати кореспонденцію і комунікації з державними органами", - повідомляє прес-служба банку.

Нагадаємо, 21 грудня Приватбанк офіційно перейшов у державну власність.

Економічна правда