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Приватбанк змінив юридичну адресу з Дніпра на Київ

Понеділок, 24 квітня 2017, 15:25

Державний Приватбанк змінив свою юридичну адресу з Дніпра на Київ.

Про це повідомила прес-служба банку.

Згідно із новою редакцією Статуту банку, юридична адреса ПАТ КБ "Приватбанк" змінена з вул. Набережна Перемоги, 50, м Дніпро на вул. Грушевського, 1Д, м Київ.

Як зазначається, правління Приватбанку і всі служби головного офісу банку продовжують працювати в Дніпрі, фактична адреса головного банку не змінюється.

"Нова юридична адреса банку з урахуванням фактичного місцезнаходження його акціонера Міністерства фінансів, Наглядової ради дозволить оптимізувати кореспонденцію і комунікації з державними органами", - повідомляє прес-служба банку.

Нагадаємо, 21 грудня Приватбанк офіційно перейшов у державну власність.

Економічна правда

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