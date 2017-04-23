Великобританія до 2022 року покине список п'яти найбільших економік світу.

Про це повідомляє Комерсант.

За прогнозами МВФ, Індія, темпи економічного зростання якої складають 9,9% на рік, до 2022 року буде займати четверте місце в світі, обігнавши і Великобританію (нині п'яте місце в світі) і Німеччину (четверте місце).

В результаті Великобританія, темпи економічного зростання якої, за прогнозами МВФ, складуть в поточному році 2%, а в наступному - 1,8%, залишиться за межами п'ятірки. Додатковий негативний вплив на економіку країни буде надавати і вихід Сполученого Королівства з Євросоюзу.

Нагадаємо, Єврокомісія виставить Сполученому королівству рахунок в розмірі близько 50 мільярдів фунтів стерлінгів (62 мільярди доларів), і Великобританія зможе остаточно покинути ЄС тільки після його сплати.

Варто відзначити, фахівці з'ясували, що Польща виглядає більш вразливою до наслідків виходу Великобританії з Євросоюзу, ніж будь-яка інша країна.

Економічна правда