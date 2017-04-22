Google Перекладач поліпшив англо-український переклад
Сервіс Google.Translate почав використовувати технологію "нейронного перекладу" при перекладі між англійською та українською мовами.
Про це компанія Google Україна повідомила в своєму офіційному блозі.
"Наступного разу, коли ви будете користуватися Google Перекладачем, ви, можливо, помітите, що переклад став більш точним і простим для розуміння", - йдеться в повідомленні.
"Це тому, що слова і речення, які ви перекладаєте між англійською та українською мовами тепер використовують нашу передову технологію "нейронного перекладу", - заявляє Google.
Як відзначають в компанії, технологія нейронного машинного перекладу значно краща за попередню, тому що обробляються цілі речення, а не окремі фрази. Це допомагає робити переклади більш точними і схожими на природну людську мову.
Google Перекладач оновиться автоматично в додатках iOS і Android, на translate.google.com.ua і через Пошук Google. Незабаром він буде доступний для автоматичного перекладу сторінок в Chrome. Українська мова приєднується до ряду інших мов, які були оновлені до нейронного перекладу.
Економічна правда
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