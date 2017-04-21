НБУ пропонує скоротити частку держбанків у системі до 30%

Зростання частки державних банків у банківській системі більше ніж до 50% призвело до нездорової конкуренції на ринку, тому Нацбанк пропонує скоротити її до 30% протягом п'яти років.

Про це заявила голова НБУ Валерія Гонтарева, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми розуміємо важливість оновлення стратегії розвитку державних банків. Зараз, за поточним розміром їх частки на ринку, конкуренція в банківському секторі нездорова", - констатувала голова центробанку на круглому столі, організованому аналітичним центром Atlantic Council у Вашингтоні.

Гонтарева уточнила, що НБУ вже підготував відповідні пропозиції для оновлення стратегії.

На її думку, для досягнення такої мети банки мають отримати спеціалізацію і розвивати відповідні бізнес-моделі.

Як вважає голова регулятора, Приватбанку слід зосередитися на роздрібній діяльності і працювати з населенням, малим і середнім бізнесом, тоді через п'ять років його можна буде продати стратегічному інвестору, або ж він зможе провести IPO.

"Ми повинні зробити банківський сектор привабливим для інвесторів знову", - наголосила голова НБУ.

Як повідомлялося, після націоналізації найбільшого в країні Приватбанку наприкінці минулого року сумарна частка активів держбанків досягла 55% від загального обсягу активів банківської системи України.

Нагадаємо, згідно із затвердженою урядом у 2015 році стратегією реформування державного банківського сектора, приватизація двох найбільших фінустанов - Ощадбанку та Укрексімбанку - повинна початися в середині 2018 року. Уряд планує продати 20% акцій цих банків.

З капіталу Укргазбанку держава планує частково або повністю вийти до кінця 2017 року.