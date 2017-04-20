Підприємство Ахметова і Абрамовича показало 16 мільярдів прибутку

ПАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" отримав 16,16 мільярда гривень прибутку за останні три роки.

Про це йдеться в додатку до офіційного оголошення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів підприємства, передає "Інтерфакс-Україна".

У відповідності з доданою до порядку денного інформацією про основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2014-2016 роки, які раніше не оприлюднювалися, за підсумками роботи ПГЗК у 2016 році був отриманий чистий прибуток в розмірі 5,9 млрд грн, у 2015-му - 3,49 млрд грн, у 2014 році - 6,77 млрд грн.

У 2013 році, згідно з раніше оприлюдненим звітом, підприємство наростило чистий прибуток на 52,8% в порівнянні з 2012 роком - до 3,3 млрд грн (у 2012 році він становив 2,16 млрд грн).

Нерозподілений прибуток на кінець 2016 року склав 34,19 млрд грн (на кінець 2013 року він становив 17,59 млрд грн).

Згідно з документом, активи ПГЗК у 2016 році зросли на 19,7%, до 37,08 млрд грн, в тому числі зросли основні кошти на 1%, до майже 4 млрд грн.

Чисельність працівників комбінату за минулий рік скоротилася на 10,9% - до 6 561 тис. осіб.

Південний ГЗК є одним з основних виробників залізорудної сировини в Україні - концентрату та агломерату. Займається видобутком і збагаченням бідних залізистих кварцитів з отриманням залізорудного концентрату з вмістом заліза 67,7%, а також доменного агломерату з вмістом заліза 58,18%.

Південний ГЗК контролюється групою "Метінвест" і компанією Lanebrook Ltd. (мажоритарний акціонер компанії Evraz Group, основний акціонер - Роман Абрамович), яка в кінці 2007 року придбала 50% акцій ПГЗК у групи "Приват".

За даними Національного депозитарію на кінець 2016 року, найбільшими акціонерами Південного ГЗК були кіпрські Strettonway Traders & Consultants Limited, Acretrend Holdings Limited і Mint Data Holdings Limited, що володіють по 22,174% акцій кожна, а також ТОВ "Металотехніка" - 25,7834%.