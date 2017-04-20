Авіакомпанія LOT запускає рейс Львів-Познань

З 2 червня з львівського аеропорту почнуть виконуватися прямі рейси до польського міста Познань.

Про це повідомляє ЦТС.

Як наголошується, в графіку рейсів зазначено, що польоти виконуватиме авіакомпанія LOT два рази на тиждень по понеділках і суботах на регіональних літаках Bombardier Q400. Вильоти з Познані заплановані на 1:50 ночі, вильоти зі Львова - на 4:30 ранку.

Однак продажі квитків на новий рейс зі Львова авіакомпанією LOT ще не виконуються.

На даний момент прямі рейси зі Львова до Польщі здійснює авіакомпанія LOT (до Варшави) і лоукостер Wizz Air (до Вроцлава). З вересня рейси зі Львова до польських міст Краків і Вроцлав відкриє також бюджетний авіаперевізник Ryanair.