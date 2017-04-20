Київрада хоче збільшити штрафи за паління в громадських місцях в 100 разів
Київська міська рада просить Раду і Кабмін збільшити штрафи за куріння в заборонених місцях до 17-20 тисяч гривень.
За відповідний проект рішення проголосували 92 депутати при мінімально необхідному 61, передають "Українські Новини".
Депутати прийняли відповідне рішення, що пропонує внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення й закону України "Про заходи щодо попередження і зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення".
Зокрема, пропонується підвищення штрафів за куріння тютюнових виробів у заборонених місцях від 50 до 100 разів.
Відповідальність для фізичних осіб пропонується встановити на рівні 17 тис. гривень, для юридичних осіб - до 20 тис.
Чинне законодавство дозволяє куріння у вищевказаних приміщеннях у спеціально відведених для цього місцях і передбачає попередження або штраф 3-10 неоподатковуваних мінімумів (51-170 гривень) за куріння в забороненому місці, а за повторне порушення протягом року - штраф 10-20 неоподатковуваних мінімумів ( 170-340 гривень).
Раніше ЕП повідомляла, що науковці оцінюють економічні втрати держави внаслідок куріння її населення у 3 млрд доларів щорічно.
Експерти зазначають, що заходи, спрямовані на боротьбу проти тютюну, включаючи збільшення податків і цін на тютюнові вироби, можуть слугувати джерелом значних надходжень.
Ці кошти можна буде використати на охорону здоров’я та соціальний розвиток.
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