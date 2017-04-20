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Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні

Четвер, 20 квітня 2017, 09:14

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 20 квітня на 6 копійок до 26,78 гривні за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,72 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,7685 гривні.

Нагадаємо, 19 квітня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 16:59 встановилися на рівні 26,76-26,79 гривні за долар.

Економічна правда

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