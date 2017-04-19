Новий указ Трампа може вдарити по українському IT-сектору

Президент США Дональд Трамп підписав указ "Купуй американське, наймай на роботу американців", який закликає до перегляду програми віз H-1B, що сприяє роботі у США висококваліфікованих іноземних спеціалістів.

Про це повідомляє Голос Америки.

Підписання указу відбулось до розгляду Конгресом відповідного законопроекту про реформування системи робочих віз для висококваліфікованих працівників H-1B.

Ця програма є популярною серед високотехнологічних компаній США. 85 000 віз, які щорічно надаються в її рамках, дозволяють компаніям залучати працівників технічних спеціальностей з усього світу і, в тому числі, програмістів з України.

Президентський указ надсилає чіткий сигнал виконавчій владі США про початок перегляду системи залучення іноземних працівників, а також посилення захисту американських виробників в системі державних закупівель США.

"Тільки найбільш кваліфіковані та високооплачувані працівники повинні мати доступ до цієї програми ..., адже зараз великим компаніям часто вигідно звільнити працівників і наймати спеціалістів за кордоном. Наразі 80% працівників за візами H-1В отримують зарплати нижче за середні по галузі", – зазначив високопосадовець США під час брифінгу в Білому домі, присвяченому новому указу Трампа.

Посилення візових вимог може негативно позначитись на розвитку IT-сектору.

Інша частина указу - "купуй американське" стосується посилення нагляду за виконанням вже існуючих положень стосовно використання товарів американського виробництва для таких проектів як, наприклад, американська залізниця Amtrak.

Це також може позначитися на поставках української сталі в США.