Полтава відновила опалювальний сезон
Виконавчий комітет Полтавської міської ради 19 квітня ухвалив рішення про відновлення опалювального сезону, який завершився 5 квітня.
Про це "Українським новинам" повідомила прес-служба міської ради.
"З огляду на різке погіршення погодних умов і в зв'язку зі зниженням середньодобової температури повітря на території Полтави протягом трьох діб менше +8, відповідно до "Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення", - сказав представник прес-служби.
За його словами, опалювальний сезон в місті триватиме до потепління.
У ніч на середу в Полтаві і області випав сніг, заморозки вночі досягали -5 градусів.
18 квітня було відновлено теплопостачання медичних установ області та установ системи освіти.
Школи Кременчука ввели канікули по 22 квітня.
Обласне комунальне підприємство "Полтаватеплоенерго" налічує 60 котелень централізованого опалення.
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