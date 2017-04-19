Полтава відновила опалювальний сезон

Виконавчий комітет Полтавської міської ради 19 квітня ухвалив рішення про відновлення опалювального сезону, який завершився 5 квітня.

Про це "Українським новинам" повідомила прес-служба міської ради.

"З огляду на різке погіршення погодних умов і в зв'язку зі зниженням середньодобової температури повітря на території Полтави протягом трьох діб менше +8, відповідно до "Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення", - сказав представник прес-служби.

За його словами, опалювальний сезон в місті триватиме до потепління.

У ніч на середу в Полтаві і області випав сніг, заморозки вночі досягали -5 градусів.

18 квітня було відновлено теплопостачання медичних установ області та установ системи освіти.

Школи Кременчука ввели канікули по 22 квітня.

Обласне комунальне підприємство "Полтаватеплоенерго" налічує 60 котелень централізованого опалення.