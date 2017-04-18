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Світова корпорація DP World має зайти в Україну до кінця 2017 року - Омелян

Вівторок, 18 квітня 2017, 18:46

Один з найбільших світових портових операторів DP World повинен почати роботу в порту Южний до кінця цього року.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає ЦТС.

Міністр зазначив, що прихід такого великого інвестора в Україні - це шанс для країни.

"Саме світовий інвестор, який буде працювати в Україні, може дати державі перспективу в морських вантажних перевезеннях, залучити вантажі в Україну, створити додану вартість держпідприємствам морській галузі", - сказав Омелян.

Омелян підкреслив, що залучення DP World дасть Україні можливість отримати мільярдні інвестиції в морську галузь.

Як зазначається, на зустрічі було вирішено створити робочу групу, до якої увійдуть представники МІУ, Адміністрації морських портів, порту Южний, Офісу по залученню і підтримці інвестицій при Кабміні, Офісу Національної інвестиційної ради при президенті України.

Ця робоча група повинна розробити дорожню карту щодо можливих шляхів інвестування в портову інфраструктуру України "з чітким визначенням термінів та інструментарію", відзначили в МІУ.

Нагадаємо, що китайська компанія Sinohydro заявила про свою зацікавленість у співпраці на умовах концесії з морським торговим портом Чорноморськ.

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порти Южний
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