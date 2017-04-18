НБУ спростовує звинувачення щодо виведення коштів через австрійські банки

Національний банк спростовує звинувачення в причетності до виведення коштів рефінансування через австрійські банки.

Про це повідомляє УНІАН.

За словами НБУ, кореспондентські рахунки в зазначених австрійських банках використовувалися для штучного роздування банками капіталів та виведення коштів за кордон.

За інформацією регулятора, в середині 2014 року залишки на коррахунках у таких транзитних банках 17 українських банків становили близько 2 млрд доларів, і саме керівництво НБУ тоді виявило цю проблему і надало українським банкам час до 1 квітня 2016 року для її розв‘язання.

Наголошується, що голова НБУ Валерія Гонтарева восени 2014 року зустрічалася з головою австрійського центрального банку, щоб розповісти, які банки на території Австрії займаються такою діяльністю. У результаті більш як половина залишків коштів на коррахунках українських банків було погашено ще в 2015 році, і на даний момент жоден з українських банків не має кореспондентських рахунків у таких банках-транзитерах.

При цьому, із 17 банків, які користувалися послугами банків-транзитерів, 11 були визнані НБУ неплатоспроможними. Поверненням розміщених за кордоном коштів неплатоспроможних банків займається Фонд гарантування вкладів в активній співпраці з правоохоронними органами.

Також повідомляється, що для уникнення повторення цієї ситуації надалі Нацбанк зобов'язав банки, які мають залишки на рахунку закордонного банку без інвестиційного рейтингу, формувати 100-відсоткові резерви під ці кошти, у зв'язку з чим банкам стало невигідно виводити кошти за кордон за вказаною схемою.

Як відомо, раніше директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник розповів, що НАБУ вивчає факти багатомільйонного рефінансування банків зі сторони Нацбанку.

За його словами "справа стосується керівництва Національного банку".

"Основа цієї справи – перевірка коштів, які виділяли на рефінансування. Нас цікавить, чи не було зловживань з боку працівників Нацбанку. Йдеться про великі суми коштів, тож зрозуміло, такі рішення не приймали без згоди вищого керівництва НБУ", - розповів Ситник.

Він додав, що працівники НАБУ побачили підозріло великі перерахування коштів за кордон, виділених для рефінансування певних банків.