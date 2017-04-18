Розенко назвав голову місії МВФ в Україні "жахливим непрофесіоналом"

Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко поставив під сумнів професійні здібності голови місії Міжнародного валютного фонду в Україні Рона ван Родена.

Про це він написав у Facebook.

Так, коментуючи статтю ван Родена на ЕП на тему реформування пенсійної системи, він відзначив, що голова місії МВФ не розуміє українських реалій.

"Після слів "експерта", що "основна структура пенсійної системи не змінилася з радянських часів", пропало будь-яке бажання читати цю всю маячню до кінця...", - написав Розенко.

"Ну а сентенції на тему запровадження другого рівня - взагалі "no comment". Людина просто не розуміє, що це таке і як воно все працює... Жахлива непрофесійність!!!", - додав він.

"Безумовно, переговорний процес з МВФ у нас завжди відбувався напружено, але на сьогоднішній день є підписаний меморандум, і я дуже хотів би, щоб всі наші дискусії йшли в його межах", - заявив Розенко в коментарі ЕП.

"Тому, на мій погляд, продукування нових і нових умов, вимог, пропозицій, коли пенсійна реформа лише обговорюється урядом і коли є вже підписаний меморандум, є, на мій погляд, недоречним. На жаль, в цій статті приведено дуже багато якихось незрозумілих або навіть маніпулятивних тез, які потім призводять до негативних висновків", - сказав віце-прем’єр.

За його словами, твердження про те, що "в Україні і досі існує радянська пенсійна система, є абсолютно некоректним і неправильним, тому що та пенсійна реформа, яка була проведена у 2000-х роках, навпаки відірвала нас від радянської системи і повністю зруйнувала її".

На думку Розенка, Україна досі не дійшла до європейської пенсійної системи через те, що влада 14 років зволікала з запровадженням накопичувальної пенсійної системи.

"Якраз це разом з можливістю недержавних пенсійних фондів і обвалило можливості пенсійного фонду виплачувати людям достойні пенсії", - каже віце-прем’єр.

"Тому, коли в черговий раз чуєш заклики не чіпати накопичувальну систему поки не буде наведений порядок в солідарній системі, очевидно, це знову відкидає нас назад. І проблеми солідарної системи жодним чином не мають ніякого відношення до введення накопичувальної системи чи системи недержавних пенсійних фондів", - заявив Розенко.

"І друге питання, яке постійно озвучується в статті, що Україна повинна скоротити приплив нових пенсіонерів для пенсійної системи і скоротити цей пенсійний видаток.

На мій погляд, основний акцент пенсійної системи все-таки будується не на кількості пенсіонерів, а на доходах пенсійного фонду, і ми повинні думати над збільшенням доходів до пенсійного фонду", - додав він.

За його словами, основна мета, яка повинна бути у влади – збільшення можливості додаткових надходжень до пенсійного фонду.

"Дискусія на тему високий чи низькій пенсійний вік в Україні, знов подається в своєрідній інтерпретації, яка як для фахівця є досить сумнівною", - повідомив Розенко.

"Уряд націлений на пенсійну реформу і буде її проводити, але вона має пройти дуже серйозне експертне обговорення, і ця реформа має бути в межах тих позицій, які зафіксовані в меморандумі", - підсумував він.

У своїй статті ван Роден заявив, що "введення так званої накопичувальної пенсійної системи (другий рівень) на додаток до чинної системи, на чому дехто наполягає, не матиме особливого сенсу без попереднього виправлення недоліків чинної системи".

"Введення накопичувальної системи було б передчасним, враховуючи нинішній рівень розвитку фінансових ринків і нормативно-правову базу в Україні", - написав голова місії МВФ.

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Економічна правда