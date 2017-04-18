Косюк про квоти на експорт до ЄС: це обман України

Власник агрохолдингу Миронівський хлібопродукт Юрій Косюк вважає, що справедливим по відношенню до України з боку ЄС було б надання квот на безмитне ввезення курятини в обсязі 250-300 тисяч тонн.

Про це він сказав в інтерв'ю LIGA.net.

"У межах 250-300 тисяч тонн. Цей обсяг був би справедливий", - сказав він.

Існуючий обсяг квот в розмірі 20 тисяч тонн Косюк назвав обманом України. "Тому що вони дуже маленькі", - пояснив бізнесмен.

За словами Косюка, європейський ринок досить вільний і дуже конкурентний.

"Європа з задоволенням відправила б на ринки, які вимагають кісткових продуктів - крило і стегно, а імпортувала б більше філе. Але я думаю, що своїми обмеженнями вони обмежують виключно локального споживача, тому що він в цьому випадку платить дорожче", - сказав власник МХП.

Зараз, за словами Косюка, в Європі працює два заводи МХП - в Голландії та Словаччині - на яких цілі тушки, що ввозяться з України, обробляють на ті продукти, попит на які в ЄС високий.

Миронівський хлібопродукт - вертикально інтегрована компанія. Головні напрямки діяльності компанії - рослинництво, птахівництво і м'ясопереробка. Земельний банк агрохолінгу становить близько 370 тис. га. Власник МХП - Юрій Косюк.