Президент підписав закон про трирічне бюджетне планування

Петро Порошенко підписав закон про введення середньострокового бюджетного планування.

Про це сказано на сторінці відповідного законопроекту на сайті Верховної Ради, передають "Українські Новини".

Законом одноразово переноситься строк подачі Міністерством фінансів основних напрямків бюджетної політики з 1 квітня до 1 червня.

Закон дозволить уже в 2017 році перейти на середньострокове бюджетне планування - формувати бюджет і прогнози відразу на наступні 3 роки.

Основний ефект від прийняття законопроекту полягає в тому, що використання найбільш актуальних макроекономічних показників дозволить зробити точніші прогнози й на наступні два роки після планового.

Як повідомлялося, законопроект №6161 про введення середньострокового бюджетного планування був прийнятий Верховною Радою 23 березня.

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