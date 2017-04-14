Держбанк почав видавати безвідсоткові кредити на купівлю електромобілів
Укргазбанк спільно з компаніями Oxygen Group та ULF Finance почали видавати безвідсоткові кредити на купівлю електромобілів.
Про це повідомляє прес-служба Укргазбанку.
Кредитною програмою банку передбачена мінімальна процентна ставка у розмірі 0,001% річних строком до 4 років при власному внеску від 40% від вартості авто.
За підрахунками банку, якщо власний внесок на електромобіль складатиме половину його вартості, то щомісячні платежі для погашення кредиту дорівнюватимуть витратам на пальне для звичайного автомобіля.
Зокрема, найпопулярніший в Україні електрокар Nissan LEAF коштує від 400 тисяч гривень. Сплативши перший внесок у розмірі 240 тисяч гривень, покупець сплачуватиме лише 111 грн щодня протягом чотирьох років.
Крім того, за словами прес-служби банку, під час першого року використання електрокара компанія "Оксіжен груп" надає безкоштовний доступ до своєї мережі зарядних станцій.
Нагадаємо, Укргазбанк почав надавати фізичним особам кредити на купівлю і встановлення "домашніх" сонячних електростанцій, сонячних колекторів та теплових насосів під 0,01% річних.
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Економічна правда
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