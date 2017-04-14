Порошенко підписав закон про скасування обов’язкового використання печаток

Президент підписав закон, що передбачає скасування вимоги про обов'язкове використання печаток на документах.

Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту на сайті Верховної Ради, передають Українські Новини.

Печатка не може бути обов'язковим реквізитом документа, який подається від імені суб'єкта господарювання органу державної влади.

Державним органам забороняється вимагати наявність печатки на документах. Передбачається, що наявність або відсутність печатки не створює жодних юридичних наслідків.

Крім того, вводиться адміністративна відповідальність за вимагання проставлення печатки на документі. Така дія передбачає штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1 700 гривень).

Закон набуде чинності через 3 місяці після опублікування.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада скасувала вимогу про обов'язкове використання печаток на документах.