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Путін хоче створити електронну систему для відстеження товарів з України

П'ятниця, 14 квітня 2017, 14:09

Президент країни-агресора Володимир Путін хоче створити в Євразійському економічному союзі електронну систему відстеження товарів з України.

Про це Путін заявив на зустрічі президентів країн ЄврАзЕС в Бішкеку, передає УНІАН.

"Ще одним елементом зміцнення Євразійського економічного союзу є сполучення інформаційних систем наших держорганів, насамперед митних служб, з метою створення механізму моніторингу руху товарів по території союзу", - сказав Путін.

"Це дало б змогу поліпшити розв‘язання таких проблемних питань для транзиту товарів третіх країн, зокрема й України", - вважає він.

За словами Путіна, про це президенти неодноразово "дискутували" і дійшли висновку, що введення електронної системи відстеження товарів допомогло б і "нашим партнерам, які перебувають поза межами союзу".

Як відомо, в січні 2016 року між Україною і РФ було введено взаємні торговельні обмеження через те, що між Україною і Євросоюзом набув чинності режим вільної торгівлі.

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