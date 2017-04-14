З початку 2016 року в України зареєстровано 2284 електромобіля

Протягом 2016 року та першого кварталу поточного року в Україні вперше було зареєстровано 2,284 тисяч електромобілів.

Відповідну інформацію оприлюднив Головний сервісний центр МВС.

"Найбільший попит на електромобілі за даними сервісних центрів МВС прослідковується у Києві, в Одеській та Харківській областях, слідом йдуть Дніпропетровська, Львівська, Київська та Запорізька області", - зазначив керівник Головного сервісного центру Владислав Криклій.

За його словами, у першому кварталі 2017 року показники зросли майже вдвічі - 620 зареєстрованих авто, у порівнянні з першим кварталом 2016 року - 294 зареєстрованих авто.

"Окрім цього, можемо побачити різний попит на авто залежно від місяця, вподобання та доступності конкретних марок на українському ринку" - каже Криклій.

У МВС нагадують, що будь-який електромобіль, так само як і авто з двигунами внутрішнього згоряння, потрібно реєструвати у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ.

"Процес реєстрації немає жодних відмінностей від реєстрації звичайних автомобілів", - заявляють у прес-службі.

Варто відзначити, що на початку квітня ЕП зверталася до прес-служи МВС із запитом щодо кількості та марок електромобілів, зареєстрованих в Україні з 2012 по останній звітний період 2017 року.

Проте у прес-службі вирішили не відповідати на запит, тим самим порушивши закон "Про доступ до публічної інформації".

Економічна правда