Бізнес очікує на пожвавлення ділової активності – НБУ

Український бізнес суттєво поліпшив свої очікування щодо пожвавлення ділової активності.

Про це свідчать результати опитування керівників підприємств, проведеного Національним банком України у першому кварталі 2017 року.

"Оптимізм респондентів базується насамперед на поліпшенні їх прогнозів щодо загальних обсягів реалізації продукції та фінансово-економічного стану підприємств, а також відновленні очікувань щодо збільшення кількості працівників", - повідомляє НБУ.

Як наголошується, опитані компанії продовжують очікувати збільшення обсягів виробництва товарів і послуг: баланс очікувань – 6,1%.

За їх оцінками, найвагомішими факторами, що обмежують спроможність бізнесу нарощувати обсяги виробництва, залишаються високі ціни на енергоносії, сировину та матеріали.

"Четвертий квартал поспіль підприємства очікують на пожвавлення ділової активності. Індекс ділової активності підвищився до 113,3%. Оптимістично налаштовані компанії усіх видів економічної діяльності, найбільше – керівники підприємств транспорту та зв’язку, а також переробної промисловості", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у першому кварталі року, на тлі незначного посилення девальваційних процесів, спостерігалося послаблення інфляційних очікувань – до 15,6%.

"За оцінками підприємств, основними факторами впливу на зростання споживчих цін залишаються обмінний курс та витрати на виробництво. Водночас, підприємства очікують посилення впливу податкових змін на динаміку інфляційних процесів", - заявили в НБУ.

В опитуванні взяли участь 673 підприємства із 22 регіонів країни, які представляють економіку за основними видами діяльності, формами власності, розмірами за кількістю працівників.

"Результати опитувань є відображенням лише думки респондентів – керівників підприємств України і не є оцінками Національного банку", - повідомляє регулятор.

Економічна правда