Рада спростила умови будівництва

Верховна Рада ухвалила закон, що передбачає зменшення кількості обов'язкових погоджень з різними інстанціями для будівельних компаній.

Про це повідомляє УНІАН.

За прийняття відповідного законопроекту №5587 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності" у другому читанні проголосували 276 народних депутатів.

Документом скасовується необхідність отримання додаткових технічних умов від Державної служби надзвичайних ситуацій.

За словами нардепа Андрієвського, прийняття цього законопроекту дасть можливість просунутися Україні в рейтингу Світового банку Doing Business.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроектом пропонується скасувати обов'язкову експертизу з питань міцності, надійності та довговічності для об'єктів будівництва I і II категорій складності на територіях зі складними умовами.

Також цим законопроектом регулюється ситуація з ліцензуванням сертифікованих інженерів, яка передбачає вищу освіту для архітекторів.

Нагадаємо, Україна займає 80 місце серед 190 країн світу у рейтингу Doing Business-2017, який готує Світовий банк.