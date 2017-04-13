Рада спростила умови будівництва
Верховна Рада ухвалила закон, що передбачає зменшення кількості обов'язкових погоджень з різними інстанціями для будівельних компаній.
Про це повідомляє УНІАН.
За прийняття відповідного законопроекту №5587 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності" у другому читанні проголосували 276 народних депутатів.
Документом скасовується необхідність отримання додаткових технічних умов від Державної служби надзвичайних ситуацій.
За словами нардепа Андрієвського, прийняття цього законопроекту дасть можливість просунутися Україні в рейтингу Світового банку Doing Business.
Згідно з пояснювальною запискою, законопроектом пропонується скасувати обов'язкову експертизу з питань міцності, надійності та довговічності для об'єктів будівництва I і II категорій складності на територіях зі складними умовами.
Також цим законопроектом регулюється ситуація з ліцензуванням сертифікованих інженерів, яка передбачає вищу освіту для архітекторів.
Нагадаємо, Україна займає 80 місце серед 190 країн світу у рейтингу Doing Business-2017, який готує Світовий банк.
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