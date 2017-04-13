Укрпошта випустила акцій на 6,5 мільярда

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала випуск акцій Укрпошти та видала тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій.

Про це повідомила НКЦПФР на офіційній Facebook-сторінці.

Згідно з повідомленням, акції Укрпошти оцінили в 6,51 млрд гривень.

Як зазначається, таке рішення було прийнято у зв'язку зі створенням акціонерного товариства шляхом перетворення Українського державного підприємства поштового зв'язку Укрпошта.

Економічна правда