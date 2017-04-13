Укрпошта випустила акцій на 6,5 мільярда
Четвер, 13 квітня 2017, 19:03
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала випуск акцій Укрпошти та видала тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій.
Про це повідомила НКЦПФР на офіційній Facebook-сторінці.
Згідно з повідомленням, акції Укрпошти оцінили в 6,51 млрд гривень.
Як зазначається, таке рішення було прийнято у зв'язку зі створенням акціонерного товариства шляхом перетворення Українського державного підприємства поштового зв'язку Укрпошта.
Економічна правда
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