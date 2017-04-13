Всі розділи
Укр / Рус

Укрпошта випустила акцій на 6,5 мільярда

Четвер, 13 квітня 2017, 19:03

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала випуск акцій Укрпошти та видала тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій.

Про це повідомила НКЦПФР на офіційній Facebook-сторінці.

Згідно з повідомленням, акції Укрпошти оцінили в 6,51 млрд гривень.

Як зазначається, таке рішення було прийнято у зв'язку зі створенням акціонерного товариства шляхом перетворення Українського державного підприємства поштового зв'язку Укрпошта.

Економічна правда

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Укрпошта
Матеріали за темою
"Укрпошта" провела ребрендінг 12 квітня 2017, 15:06
Amazon може запрацювати в Україні до кінця року – Смілянський 2 квітня 2017, 13:06
"Укрпошта" запустить експрес-доставку за один день 30 березня 2017, 20:22
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті