У Ахметова кажуть, що захоплені активи Метінвесту були збитковими

Захоплені бойовиками підприємства компанії Метінвест в останні три роки були збитковими.

Про це в інтерв'ю виданню "Новое время" розповів генеральний директор Метінвесту Юрій Риженков.

"За останні три роки ці підприємства то запускалися, то зупинялися, то знову запускалися. Загальний збиток підприємств Метінвесту, розташованих на тимчасово неконтрольованої території, за три роки становив понад 210 млн доларів", - сказав гендиректор.

"В тому режимі, в якому вони працювали останні три роки, грошей групі вони не приносили. Швидше, це була наша соціальна відповідальність і наша робота над збереженням активів на майбутнє. Тому багато або мало ми втратили - відповідь на це питання криється в тому, що буде далі з Донбасом", - заявив Риженков.

За його словами, якщо "на Донбасі буде продовжуватися те ж, що відбувається зараз, або відбувалося останні три роки, то можна сказати, що фактично ми все втратили ще в 2014 році".

"Далі ми просто відтягували момент визнання, що цінність цих активів втрачена. Якщо ситуація якимось чином "розрулиться" в найближчі півроку-рік, я впевнений, що ми зможемо повернутися і заявити про свої права на те майно, яке по праву належить нам. І далі будемо розвивати ці активи", - підсумував гендиректор.

15 березня Метінвест заявив про повну втрату контролю над роботою всіх своїх активів на тимчасово неконтрольованій території.

Зокрема, ПрАТ "Єнакіївський металургійний завод" (включаючи його Макіївську філію - ПрАТ "Макіївський металургійний завод"), ПрАТ "Єнакіївський коксохімпром", ПрАТ "Харцизький трубний завод", ПрАТ "Комсомольське рудоуправління", ПрАТ "Краснодонвугілля", ПрАТ "Донецьккокс" та Спільне українсько-швейцарське підприємство ТОВ "Метален".

Основними акціонерами "Метінвесту" є група "СКМ" Ріната Ахметова (71,24%) і "Смарт-холдинг" Вадима Новінського (23,76%), які спільно керують компанією.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Економічна правда