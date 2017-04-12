"Укравтодор" назве компанії, які неякісно роблять дороги

Державне агентство автомобільних доріг України планує створити чорний список підрядників, які неякісно роблять дороги і не усувають дефекти при виконанні робіт на дорогах.

Про це заявив виконуючий обов'язки голови "Укравтодору" Славомір Новак на засіданні уряду в середу, передає УНІАН.

"Ми плануємо створити чорний список тих підрядників, які не усувають дефекти. Я розумію, що іноді можуть з'явитися дефекти, і це нормально. Однак їх усунення - завдання підрядника в обов'язковому порядку", - наголосив Новак.

Присутній на засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив необхідність створити перелік компаній, які неякісно роблять дороги.

"Якщо ми будемо бачити халтуру при виконанні робіт на дорогах, то ми не будемо це терпіти. Халтурників ми будемо робити найпопулярнішими. Давайте перелік компаній, хто робить неякісно дороги, і про них буде знати вся країна", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, що в понеділок міністр інфраструктури Володимир Омелян зазначив, що за ремонтом доріг спостерігатимуть онлайн.