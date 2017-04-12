Грузія відмовилася від закупівель російського газу

Грузія відмовляється від закупівель природного газу у "Газпрому" до кінця поточного року, закупить весь необхідний обсяг у Азербайджану.

Про це заявив журналістам міністр енергетики країни Каха Каладзе, передає "Прайм".

"Угода, яку було оформлено з "Газпромом", дає нам можливість не залежати від російського газу... У нас є можливість придбати газ у Азербайджану або Ірану", - сказав міністр.

"На сьогодні ми прийняли рішення повністю завантажитися азербайджанським газом", - заявив Каладзе і додав, що закупівля російського газу "не проводиться до кінця року".

Міністр додав, що після закінчення дворічного договору з "Газпромом" Грузія матиме більш тверді позиції, так як буде побудовано газосховище, що дасть можливість ще менше залежати від російського газу.

Азербайджанський газ на сьогоднішній день є основним джерелом газопостачання Грузії. Основна частка закупівель припадає на холодний період часу, коли починається опалювальний сезон.

У 2018 році в Грузії почнеться будівництво підземного газосховища, яке планується здати в 2020 році.

Російський газ Грузія не закуповує з 2007 року, до кінця минулого року країна отримувала 10% від загального обсягу поставок російського газу до Вірменії в якості плати за транзит. Цей договір Грузії з "Газпромом" закінчився 1 січня.