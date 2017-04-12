Аеропорт "Бориспіль" зекономив 39 мільйонів завдяки ProZorro

Проведення публічних закупівель через систему ProZorro дозволило аеропорту "Бориспіль" заощадити більш ніж 35,5 мільйонів гривень та понад 122 тисячі євро.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

Інформація надана за період з моменту запуску системи у квітні 2016 року по квітень 2017 року.

Після офіційного переходу на єдину систему з 1 серпня аеропорт здійснив 132 закупівлі на загальну суму понад 312 млн. гривень та 783 тисячі євро.

Представники аеропорту відзначають, що система ProZorro має низку переваг. Наприклад, система виключає торги невідповідним товаром та отримання найменшої ціни при невідповідному товарі.

Нагадаємо, СБУ викрила розкрадання 30 мільйонів гривень в аеропорту "Бориспіль".

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Економічна правда