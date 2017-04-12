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В Україні значно зросли об’єми депозитів

Середа, 12 квітня 2017, 09:20

Зростання залишків за депозитами в березні у національній валюті склало 3,4%.

Про це повідомляє НБУ.

"Збільшення грошової маси у березні на 1,3% до 1074,1 млрд гривень було зумовлено переважно зростанням залишків за депозитами у національній валюті (на 3,4%)", - йдеться в тексті повідомлення.

Як стало відомо нацбанку, корпоративний сектор наростив депозити на 3,7%, у тому числі у національній валюті – на 4,7%. Залишки за депозитами бізнесу в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) за підсумками березня зросли на 2,4%.

"Залишки депозитів домашніх господарств у березні зростали повільніше. Портфель гривневих депозитів населення збільшився на 1,9%, в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) – відбулося скорочення – на 0,7%", - стверджує НБУ.

"Зростання депозитів у національній валюті, серед іншого, зумовлено збереженням привабливості депозитних продуктів банків в умовах подальшого зміцнення гривні", -відзначили у НБУ.

Економічна правда

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