У Норвегії побудують понтонний підводний тунель
Середа, 12 квітня 2017, 09:00
Норвегія планує збудувати підводний понтонний тунель вартістю 25 мільярдів євро.
Про це повідомляє Громадське.
Тунель з’єднає два міста, які розташовані на берегах Согнефіорда, найбільшої і найглибшої затоки в країні.
Повідомляється, що ландшафт не дозволяє побудувати у цій місцевості міст, тому тунель буде триматися на понтонах. Це рішення дозволить кораблям проходити над ними.
Завершити будівництво планується 2035 року. Вартість реалізації проекту - 25 млрд євро.
Нагадаємо, Норвегія також оприлюднила плани з будівництва першого у світі морського тунелю для кораблів.
Економічна правда
powered by lun.ua
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.