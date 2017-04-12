У Норвегії побудують понтонний підводний тунель

Норвегія планує збудувати підводний понтонний тунель вартістю 25 мільярдів євро.

Про це повідомляє Громадське.

Тунель з’єднає два міста, які розташовані на берегах Согнефіорда, найбільшої і найглибшої затоки в країні.

Повідомляється, що ландшафт не дозволяє побудувати у цій місцевості міст, тому тунель буде триматися на понтонах. Це рішення дозволить кораблям проходити над ними.

Завершити будівництво планується 2035 року. Вартість реалізації проекту - 25 млрд євро.

Нагадаємо, Норвегія також оприлюднила плани з будівництва першого у світі морського тунелю для кораблів.

Економічна правда