Прискорення інфляції було очікуваним - НБУ

У місячному вимірі зростання індексу споживчих цін становило 1,8%, а прискорення інфляції в річному вимірі було очікуваним.

Про це повідомляє Нацбанк.

Згідно з повідомленням регулятора, інфляція сирих продуктів харчування пришвидшилася за рахунок збільшення виробничих витрат, активного експорту та низької бази порівняння.

Також, на думку НБУ, на зростання показника вплинуло планове підвищення окремих тарифів та акцизів. Натомість відбулось покращення ситуації на світових товарних ринках, що зумовило зміцнення обмінного курсу гривні в лютому та березні і стримувало базову інфляцію.

"Разом з тим, фактична інфляція в річному вимірі виявилася дещо нижчою за траєкторії прогнозу Національного банку, опублікованого в Інфляційному звіті (січень 2017), що передбачає уповільнення зростання ІСЦ до 9,1% на кінець 2017 року. Це, насамперед, пояснюється низкою факторів пропозиції, унаслідок дії яких темпи зростання цін на сирі продукти харчування були нижчими, ніж прогнозувалися", - йдеться у повідомленні.

Зростання цін та тарифів, що регулюються адміністративно, прискорилося до 39,5% в річному вимірі (за місяць становило 3,2%). Так, у березні 2017 року відбулося підвищення тарифів на електроенергію для населення.

Економічна правда