Boeing планує друкувати деталі для своїх літаків на 3D-принтері
Американський авіабудівний концерн Boeing буде оснащувати свої літаки деталями, надрукованими на 3D-принтері.
Про це повідомляє УНІАН, з посиланням на Reuters.
Як зазначає видання, американський авіабудівний концерн Boeing планує встановлювати на серійні пасажирські літаки B787 Dreamliner структурні елементи із титану, які будуть надруковані на 3D-принтері.
Однак, це стане можливим лише після схвалення Федеральним управлінням цивільної авіації США.
В американській компанії порахували, що використання надрукованих деталей дозволить знизити вартість кожного лайнера на два-три мільйони доларів.
Зазначається, що такі запчастини Boeing розробив спільно з норвезькою компанією Norsk Titanium.
Нагадаємо, Boeing планує відкрити свій завод у Європі.
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