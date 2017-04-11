Суд заарештував рахунки фірми батька депутата Рибалки

Печерський районний суд Києва 5 квітня заарештував рахунки компанії Снек Експорт, яка належить батькові депутата Верховної Ради Сергія Рибалка.

Про це свідчать матеріали суду, передають "Українські новини".

Зокрема, арештовані рахунки компанії Снек Експорт в банках Схід, Укрексімбанк, Приватбанк і банк Фінансова ініціатива.

Снек Експорт входить до складу корпорації S. Group, яка займається виробництвом снеків, сухарів, грінок, чіпсів.

Кінцевим бенефіціарним власником Снек Експорт є Віктор Рибалка.

Нагадаємо, в лютому представники Генпрокуратури та СБУ проводили обшуки в офісі Дніпропетровського обласного осередку Радикальної партії та в центральному офісі корпорації S.Group.

Обшуки проводилися у справі про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Останню справу відкрили 19 грудня 2016 року у ДФС Києва. За матеріалами справи, фірма "Снек Експорт" заплатила 1,6 млн доларів кіпрській компанії Lagrion Limited за використання торгових марок. Правоохоронці припускають, що таким чином компанії з корпорації S. Group ухилилися від сплати податків.

Крім того, Генпрокуратура ще з березня 2014 року розслідує справу щодо засновника і посадових осіб S. Group, які у 2013-му ухилилися від сплати 8 млн гривень податків.