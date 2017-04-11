Окупанти у Криму хочуть продати "Дім шампанських вин "Новий Світ"
Так званий "глава ради міністрів" анексованого Криму Сергій Аксьонов заявив про продаж "Дому шампанських вин "Новий світ".
Про це він заявив на прес-конференції 11 квітня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Офіційно все це буде влітку, такий план акціонування. Надходить багато пропозицій від інвесторів", - сказав так званий "глава" Аксьонов, зазначивши, що буде проведено аукціон.
Він також зазначив, що заводу потрібна модернізація, це дозволить за п'ять років збільшити обсяги виробництва в п'ять разів.
Раніше повідомлялося, що "Новий Світ" в 2016 році збільшив виробництво ігристих вин на 2,8% в порівнянні з рівнем 2015 року - до 1,52 млн пляшок. У 2017 році "Новий Світ" має намір випустити 1,6 млн пляшок.
Нагадаємо, у 2014 році Європейський союз ввів санкції проти 9 кримських компаній, 4 з яких є виробниками вин та алкогольних напоїв.
Під санкції потрапили "Азовський лікеро-горілчаний завод", національне виробничо-аграрне об'єднання "Масандра", "Агрофірма "Магарач" та "Завод шампанських вин "Новий світ".
Того ж року Рада ЄС заборонила імпорт товарів з Криму.
США та Європейський союз не визнали Крим у складі Російської Федерації, у 2014 році були введені економічні санкції відносно Росії та компаній, які продовжують співпрацювати з підприємствами анексованого Криму. Захід продовжує наполягати на тому, що Крим є частиною України.
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