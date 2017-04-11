Україна досі не заборонила імпорт вугілля з Росії

Проект розпорядження про заборону постачання в Україну російського енергетичного вугілля, яку готував Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, ще не прийнято.

Про це заявивпрем’єр-міністр Володимир Гройсман 11 квітня під час прес-конференції.

"Безперечно, нам потрібно закуповувати вугілля, якого нам не вистачає, в різних країнах. Я прихильник того, щоб ми закуповували у США, Австралії, а не у країни-агресора", - зазначив прем’єр .

Гройсман нагадав, що уряд ще в 2014 році, почав модернізацію самої енергетичної системи.

"Ми розуміли, що нас заблокують, але думали, що це зроблять росіяни. І тому і Трипільська і Зміївська ТЕС, вони сьогодні модернізуються. На Трипіллі нам потрібно для модернізації 1 млрд грн, Зміївська – два блоки з групи антрацитового вугілля будуть перебудовані в цьому році. Ми нарощуємо гідро та атомну енергетику", - додав він.

За словами Гройсмана, постанова, яку пропонував Насалик, ще не прийнята.

"Поки що постанови немає, але я вважаю, що для нас дуже важливо диверсифікувати (поставки вугілля, - ред.) і не в якому разі не постачати з РФ", - додав він.

Раніше повідомлялося, що Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик готує проект розпорядження про заборону постачання в Україну російського енергетичного вугілля.

За його словами, у міністерства є інформація, що росіяни планують брати вугілля з окупованої території Донбасу, збагачувати його в Ростові-на-Дону і продавати Україні як російське. При цьому Україна будемо платити за нього у два рази більше ніж раніше.

Як відомо, 16 грудня 2016 року бійці добровольчих батальйонів заявили, що якщо за 7 днів всіх українських військових не звільнять з полону бойовиків, почнеться блокада окупованих територій. 26 грудня вони оголосили про початок блокади. Блокада привела до дефіциту антрацитового вугілля - 15 лютого в Україні введені надзвичайні заходи в сфері енергетики.

1 березня донецькі і луганські бойовики заявили, що підприємства під українською юрисдикцією, розташовані на тимчасово окупованій території Донбасу, переходять під "зовнішнє управління" бойовиків "ДНР" і "ЛНР".

У відповідь на це, РНБО на засіданні 15 березня прийняв рішення про тимчасову заборону переміщення товарів через лінію розмежування в зоні АТО до повернення бойовиками під юрисдикцію України захоплених підприємств, вартість яких оцінюється в 2 млрд доларів.

Після засідання секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що на виконання рішення Ради нацбезпеки і оборони будуть перекриті всі автомобільні і залізничні шляхи, які ведуть до лінії розмежування в зоні АТО.