Гройсман: 95% доріг знаходяться в незадовільному стані

Прем’єр -міністр Володимир Гройсман заявив, що на сьогоднішній день в Україні 95% доріг знаходяться в незадовільному стані.

Про це він заявив під час прес-конференції у вівторок.

"Якби в 2007 році ми розпочали реформу, утворили державний фонд, провели децентралізацію, зробили нові інструменти фінансування, приділили належну увагу дорожньому руху, ми би отримали абсолютно зрозумілий результат. Ми сьогодні маємо 95% доріг в незадовільному стані", - сказав він.

"Якби 10 років тому були прийняті рішення, ми сьогодні мали б 10% доріг в незадовільному стані", - заявив Гройсман.

"Тому дуже важливо формувати план на сьогодні, а від сьогодні і на майбутнє створити абсолютно прогнозовану програму дій, яка дасть можливість зміни ситуацію в кращу сторону", - підсумував прем’єр.

Раніше Гройсман заявляв, що протягом року на дороги може бути виділено 30 мільярдів гривень.

Економічна правда