"Нафтогаз" підписав меморандум про можливу співпрацю з Eustream і Snam
НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Укртрансгаз" підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо спільної оцінки можливостей співпраці у використанні та розвитку газотранспортної системи України з компаніями Snam S.p.A. (Італія) та Eustream a.s. (Словаччина).
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
"Меморандум підписали в присутності міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, Комісара ЄС з енергетики та кліматичних дій Мігеля Каньєте та Міністра економічного розвитку Італії Карло Календи", - заявив прем’єр.
На думку Гройсмана, це добрий сигнал про довіру до України та про впевненість у важливості нашої ГТС для Європи.
"Ми переконані, що збережемо свої позиції на ринку транспортування газу. А та співпраця, яка сьогодні розвивається, дозволить використати міжнародний досвід і знання для трансформації українського оператора за європейськими стандартами", - повідомив він.
За словами Гройсмана, інтерес у співробітництві висловили також інші європейські оператори.
"Плануємо провести конкурс на кращу пропозицію співробітництва", - додав прем’єр.
"Остаточне рішення щодо можливого партнерства, згідно із Законом "Про ринок природного газу", прийматиме українська влада", - підсумував він.
У жовтні минулого року повідомлялося, що дві європейські компанії готові взяти в управління українські магістральні газопроводи.
Зазначалося, що газові компанії з Італії та Словаччини прислали комерційні пропозиції до умов своєї діяльності в якості оператора української ГТС. Для співпраці з ними необхідно виділити в окрему структуру магістральні газопроводи.
Як відомо,"Нафтогаз" планує почати передачу активів новоствореному ПАТ "Магістральні газопроводи України" після винесення рішення Стокгольмського арбітражу навесні наступного року.
Нагадаємо, 9 листопада Кабінет міністрів прийняв постанову № 801 "Про утворення ПАТ "Магістральні газопроводи України".
Крім того, Кабінет міністрів дозволив реорганізувати дочірню компанію "Газ України"шляхом її приєднання до материнської структури НАК "Нафтогаз України".
Економічна правда
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