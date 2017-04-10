"Нафтогаз" підписав меморандум про можливу співпрацю з Eustream і Snam

НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Укртрансгаз" підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо спільної оцінки можливостей співпраці у використанні та розвитку газотранспортної системи України з компаніями Snam S.p.A. (Італія) та Eustream a.s. (Словаччина).

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

"Меморандум підписали в присутності міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, Комісара ЄС з енергетики та кліматичних дій Мігеля Каньєте та Міністра економічного розвитку Італії Карло Календи", - заявив прем’єр.

На думку Гройсмана, це добрий сигнал про довіру до України та про впевненість у важливості нашої ГТС для Європи.

"Ми переконані, що збережемо свої позиції на ринку транспортування газу. А та співпраця, яка сьогодні розвивається, дозволить використати міжнародний досвід і знання для трансформації українського оператора за європейськими стандартами", - повідомив він.

За словами Гройсмана, інтерес у співробітництві висловили також інші європейські оператори.

"Плануємо провести конкурс на кращу пропозицію співробітництва", - додав прем’єр.

"Остаточне рішення щодо можливого партнерства, згідно із Законом "Про ринок природного газу", прийматиме українська влада", - підсумував він.

У жовтні минулого року повідомлялося, що дві європейські компанії готові взяти в управління українські магістральні газопроводи.

Зазначалося, що газові компанії з Італії та Словаччини прислали комерційні пропозиції до умов своєї діяльності в якості оператора української ГТС. Для співпраці з ними необхідно виділити в окрему структуру магістральні газопроводи.

Як відомо,"Нафтогаз" планує почати передачу активів новоствореному ПАТ "Магістральні газопроводи України" після винесення рішення Стокгольмського арбітражу навесні наступного року.

Нагадаємо, 9 листопада Кабінет міністрів прийняв постанову № 801 "Про утворення ПАТ "Магістральні газопроводи України".

Крім того, Кабінет міністрів дозволив реорганізувати дочірню компанію "Газ України"шляхом її приєднання до материнської структури НАК "Нафтогаз України".

Економічна правда