Сбербанк Росії продав лізинговий бізнес в Україні
Сбербанк Росії продав лізинговий бізнес в Україні - компанію "Сбербанк Лізинг Україна".
Про це свідчать дані Єдиного реєстру юридичних осіб - фізичних осіб-підприємців, передають "Українські Новини".
20 березня в реєстрі було зареєстровано зміну власників компанії.
Новими власниками компанії стали кіпрська компанія "Пісіджі Файненс ЛТД" (PCG FINANCE LTD) і житель Золочева (Львівська область) Євген Веничук.
Відповідно до інформації з відкритих джерел, одним з директорів PCG FINANCE є Катерина Фрагкуді (Katerina Fragkoudi), що також є директором компанії Rosneft International Holdings Limited.
Після зміни власника компанія "Сбербанк Лізинг Україна" змінила назву на "Центр фінансового лізингу".
Як повідомлялося, 27 березня Сбербанк РФ оголосив про продаж дочірнього в Україні Сбербанку консорціуму інвесторів Григорію Гусельникову й Саїду Гуцурієву.
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