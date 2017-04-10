Сбербанк Росії продав лізинговий бізнес в Україні - компанію "Сбербанк Лізинг Україна".

Про це свідчать дані Єдиного реєстру юридичних осіб - фізичних осіб-підприємців, передають "Українські Новини".

20 березня в реєстрі було зареєстровано зміну власників компанії.

Новими власниками компанії стали кіпрська компанія "Пісіджі Файненс ЛТД" (PCG FINANCE LTD) і житель Золочева (Львівська область) Євген Веничук.

Відповідно до інформації з відкритих джерел, одним з директорів PCG FINANCE є Катерина Фрагкуді (Katerina Fragkoudi), що також є директором компанії Rosneft International Holdings Limited.

Після зміни власника компанія "Сбербанк Лізинг Україна" змінила назву на "Центр фінансового лізингу".

Як повідомлялося, 27 березня Сбербанк РФ оголосив про продаж дочірнього в Україні Сбербанку консорціуму інвесторів Григорію Гусельникову й Саїду Гуцурієву.