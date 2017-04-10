Офіційний курс гривні зміцнився на 13 копійок
Понеділок, 10 квітня 2017, 10:13
Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 10 квітня на 13 копійок до 26,97 гривні за долар.
Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,67 гривні за євро.
За 10 російських рублів дають 4,74 гривні.
Нагадаємо, 6 квітня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 16:59 встановилися на рівні 26,95-26,98 гривні за долар.
Економічна правда
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