Офіційний курс гривні зміцнився на 13 копійок

Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 10 квітня на 13 копійок до 26,97 гривні за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,67 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,74 гривні.

Нагадаємо, 6 квітня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 16:59 встановилися на рівні 26,95-26,98 гривні за долар.

Економічна правда