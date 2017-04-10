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Офіційний курс гривні зміцнився на 13 копійок

Понеділок, 10 квітня 2017, 10:13

Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 10 квітня на 13 копійок до 26,97 гривні за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,67 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,74 гривні.

Нагадаємо, 6 квітня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 16:59 встановилися на рівні 26,95-26,98 гривні за долар.

Економічна правда

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