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Блокування залізниці на Донбасі завдало збитків на 40 мільйонів - УЗ

Четвер, 9 лютого 2017, 19:26

Загальні збитки від блокування залізниці на Донбасі вже перевищили 40 мільйонів гривень.

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

Як наголошується, збитки від блокування парної колії перегону Курдюмівка-Бахмут 484 км,  поїзда №4852 та локомотива серії ЧМЕ3, що триває з 2 лютого, вже перевищили 33 млн гривень.

"Сума завданих збитків від дій блокувальників тепловозу і 57 порожніх вантажних вагонів на перегоні Шипилове – Світланове, що продовжується з 25 січня,  склала, станом на 7 лютого, - 8,4 млн гривень", - повідомляє прес-служба.

"Укрзалізниця" закликає компетентні органи сприяти розблокуванню руху поїздів на двох перегонах на Донбасі та відшкодуванню збитків винними особами", - йдеться у повідомленні.

Міністр енергетики Ігор Насалик раніше заявив, що блокування руху залізничного транспорту з окремих районів Донбасу створює ризики для енергетичної безпеки України.

Раніше Служба безпеки засудила дії політиків, які організували блокування руху залізничного транспорту з окремих районів Донбасу.

Економічна правда

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Коментарі — 12
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IP: 95.108.133.---kerubino09.02.2017 23:01
Сорок мільйонів збитків злодіям від влади -то так і пишіть .Заворушилось кодло ,бо перестали іти гроші від контрабанди ,давно вже треба було перекрити всю нелегальну торгівлю з террористами ,бо можуть доторгуватись ,що і зброю будуть постачати .
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IP: 31.181.2.---Maxim Novoselov09.02.2017 21:15
Большинство "СМИ" осветляют блокаду только с плохой стороны. Это значит что почти всех у власти устраивает текущее положение дел, а без кардинально других действий ничего не изменится!!! Лично меня уже достала эта война, если не можем вернуть, то пусть там друг друга перестреляют, и пусть сами себя кормят!
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IP: 37.55.185.---Валерий Устьянцев09.02.2017 20:42
Вот интересно если-бы россия обьявила войну, типа совесть проснулась, мы и далее с ними торговали???
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IP: 37.53.18.---Qedadadw Dawdawd09.02.2017 20:35
километр ремонта дороги или содержание депутата пару дней
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IP: 31.172.136.---Володимир Харланов09.02.2017 20:24
Охреніти! УЗ публічно визнає, що заробляла гроші на крові? Це якщо порахувати за кожного вбитого, то скільки виходить?
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