Блокування залізниці на Донбасі завдало збитків на 40 мільйонів - УЗ

Загальні збитки від блокування залізниці на Донбасі вже перевищили 40 мільйонів гривень.

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

Як наголошується, збитки від блокування парної колії перегону Курдюмівка-Бахмут 484 км, поїзда №4852 та локомотива серії ЧМЕ3, що триває з 2 лютого, вже перевищили 33 млн гривень.

"Сума завданих збитків від дій блокувальників тепловозу і 57 порожніх вантажних вагонів на перегоні Шипилове – Світланове, що продовжується з 25 січня, склала, станом на 7 лютого, - 8,4 млн гривень", - повідомляє прес-служба.

"Укрзалізниця" закликає компетентні органи сприяти розблокуванню руху поїздів на двох перегонах на Донбасі та відшкодуванню збитків винними особами", - йдеться у повідомленні.

Міністр енергетики Ігор Насалик раніше заявив, що блокування руху залізничного транспорту з окремих районів Донбасу створює ризики для енергетичної безпеки України.

Раніше Служба безпеки засудила дії політиків, які організували блокування руху залізничного транспорту з окремих районів Донбасу.

Економічна правда