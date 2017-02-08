Правоохоронці заарештували 4 судна для вивозу нафти за кордон за "схемою Курченка"

Прокуратура наклала арешт на 4 річкові судна на території Ренійського морського торговельного порту, які за злочинною "схемою Курченка" мали використовувати для вивезення нафтопродуктів за кордон.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Одеської області.

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУ НП в Одеській області. Наразі за клопотанням прокуратури Приморським районним судом накладено арешт на 4 річкові судна на території Ренійського морського торговельного порту, які за злочинною схемою мали використовувати для вивезення нафтопродуктів за кордон", - йдеться у повідомленні.

Фактично вказані плавзасоби не завантажувалися, а їх судозаходи на причал здійснювалися для конспірації незаконної діяльності.

На даний час співробітники прокуратури спільно з працівниками УСБУ в області та поліції вживають заходів щодо передачі арештованого майна на відповідальне зберігання державним органам. На вказаних плавзасобах тривають обшуки.

Нагадаємо, правоохоронці вже повідомили про підозру у злочинних махінаціях з нафтопродуктами одному з координаторів вказаних схем, трьом посадовцям Одеської митниці та двом представникам підприємства.

Унаслідок таких дій з використанням підроблених документів та фіктивних фірм при реалізації 800 тис тонн нафтопродуктів до бюджету не надійшло 1,2 млрд грн обов’язкових платежів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Як повідомлялося раніше, співробітники СБУ спільно з прокуратурою та фіскальною службою викрили механізм контрабанди нафтопродуктів, організований митниками.

Нагадаємо, раніше СБУ заявила про змову митниці з компаніями Курченка.

Раніше повідомлялося, що Курченко почав займатися торгівлею вугілля з окупованих територій Луганської області.

Детальніше читайте у статті "З нафти у вугілля. Курченко повертається".

Економічна правда