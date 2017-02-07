Нацбанк суттєво знизив офіційний курс гривні

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 7 лютого на 19 копійок до 27,26 за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,2 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,6435 гривні.

Як відомо, 6 лютого котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,1-27,15 гривні за долар.

Економічна правда