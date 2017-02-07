Нацбанк суттєво знизив офіційний курс гривні
Вівторок, 7 лютого 2017, 10:02
Національний банк знизив офіційний курс гривні на 7 лютого на 19 копійок до 27,26 за долар.
Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,2 гривні за євро.
За 10 російських рублів дають 4,6435 гривні.
Як відомо, 6 лютого котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,1-27,15 гривні за долар.
Економічна правда
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