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Нацбанк суттєво знизив офіційний курс гривні

Вівторок, 7 лютого 2017, 10:02

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 7 лютого на 19 копійок до 27,26 за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,2 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,6435 гривні.

Як відомо, 6 лютого котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,1-27,15 гривні за долар.

Економічна правда

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