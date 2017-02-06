Розкрадання в "Енергоатомі": НАБУ затримало п’ятьох осіб

6 лютого детективи Національного антикорупційного бюро затримали п’ятьох осіб, ймовірно причетних до корупційної схеми заволодіння коштами однієї з атомних електростанцій ДП "НАЕК "Енергоатом".

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Як наголошується, детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали 5 осіб, ймовірно причетних до схеми заволодіння коштами атомної електростанцій "Енергоатому" у розмірі 30 млн гривень за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").

"Під час розслідування встановлено, що затримані - службова особа АЕС ДП "Енергоатом" та чотири представники комерційних структур - при здійсненні держзакупівель, використовуючи підконтрольні підприємств, забезпечили укладення та виконання договорів поставки комплектуючих для АЕС за завищеними цінами (перевищували ринкові у 18-34 рази)", - йдеться у повідомленні.

"Упродовж доби затриманим планується повідомити про підозру та в подальшому обрати запобіжні заходи", - заявили у НАБУ.

Раніше "Українська правда" провела розслідування, у ході якого з'ясувалося, що соратник прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, народний депутат від "Народного фронту" Микола Мартиненко за рік міг заробити на продажі уранового концентрату близько 770 млн гривень.

Служба безпеки України в червні 2015 року відкрила кримінальну справу щодо звинувачення посадовців ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" і НАЕК "Енергоатом" у завданні державі збитку на 10 млн доларів.

За даними СБУ, посадовці ГЗК закупили в 2014 році урановий концентрат у спеціально створеної ними за кордоном комерційної структури за ціною 90 доларів/кг на загальну суму 18 млн доларів.

Але в офіційній документації комбінату вартість купленого концентрату вже становила 138 доларів/кг. Надалі концентрат був реалізований "Енергоатому" за угодою на закупівлю вітчизняної продукції.

"Енергоатом" тоді заявив, що в 2014 році закуповував у СхідГЗК лише концентрат, виробником якого вказано це саме підприємство.

Голова "Енергоатому" Юрій Недашковський вважається людиною Мартиненка.

У квітні глава Держфінінспекції Микола Гордієнко, відкритим текстом назвав Мартиненка "смотрящим" за "Енергоатомом".

Економічна правда