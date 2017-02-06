Всі розділи
Укр / Рус

Розкрадання в "Енергоатомі": НАБУ затримало п’ятьох осіб

Понеділок, 6 лютого 2017, 18:46

6 лютого детективи Національного антикорупційного бюро затримали п’ятьох осіб, ймовірно причетних до корупційної схеми заволодіння коштами однієї з атомних електростанцій ДП "НАЕК "Енергоатом".

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Як наголошується, детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали 5 осіб, ймовірно причетних до схеми заволодіння коштами атомної електростанцій "Енергоатому" у розмірі 30 млн гривень за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").

"Під час розслідування встановлено, що затримані - службова особа АЕС ДП "Енергоатом" та чотири представники комерційних структур - при здійсненні держзакупівель, використовуючи підконтрольні підприємств, забезпечили укладення та виконання договорів поставки комплектуючих для АЕС за завищеними цінами (перевищували ринкові у 18-34 рази)", - йдеться у повідомленні.

"Упродовж доби затриманим планується повідомити про підозру та в подальшому обрати запобіжні заходи", - заявили у НАБУ.

Раніше "Українська правда" провела розслідування, у ході якого з'ясувалося, що соратник прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, народний депутат від "Народного фронту" Микола Мартиненко за рік міг заробити на продажі уранового концентрату близько 770 млн гривень.

Служба безпеки України в червні 2015 року відкрила кримінальну справу щодо звинувачення посадовців ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" і НАЕК "Енергоатом" у завданні державі збитку на 10 млн доларів.

За даними СБУ, посадовці ГЗК закупили в 2014 році урановий концентрат у спеціально створеної ними за кордоном комерційної структури за ціною 90 доларів/кг на загальну суму 18 млн доларів.

Але в офіційній документації комбінату вартість купленого концентрату вже становила 138 доларів/кг. Надалі концентрат був реалізований "Енергоатому" за угодою на закупівлю вітчизняної продукції.

"Енергоатом" тоді заявив, що в 2014 році закуповував у СхідГЗК лише концентрат, виробником якого вказано це саме підприємство.

Голова "Енергоатому" Юрій Недашковський вважається людиною Мартиненка.

У квітні глава Держфінінспекції Микола Гордієнко, відкритим текстом назвав Мартиненка "смотрящим" за "Енергоатомом".

Економічна правда

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

НАБУ Енергоатом
Матеріали за темою
Мін'юст спростовує заяву Ситника про масове рейдерство 4 лютого 2017, 11:38
У САП кажуть, що не змушували НАБУ закривати "справу залізничників" 3 лютого 2017, 21:22
САП змушує НАБУ закрити справу по залізничникам, які переплатили WOG 115 мільйонів 3 лютого 2017, 18:04
Реклама:
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті