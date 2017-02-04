У Міністерстві юстиції заявляють, що масових рейдерських захоплень за допомогою реєстру прав власності не відбувається.

Про це ЛІГА.net сказав заступник міністра юстиції Павло Мороз.

За словами Мороза, є лише кілька конкретних випадків шахрайства, які будуть розглянуті Мін'юстом на наступному тижні.

Мороз зазначив, що один випадок шахрайства розглядається у зв'язку з заявами 52-х громадян, також розглядається факт захоплення земельної ділянки в селі Коцюбинське.

"Це не маніпуляції з реєстром, це злочинці, які руками державних реєстраторів, які не бояться сісти за ґрати, крадуть у громадян майно. Такі люди будуть покарані", - сказав він.

Коментуючи заяву глави НАБУ Артема Ситника про масове втручання в реєстр прав власності, Мороз також сказав, що мова йде про одиничний випадок.

"Жодного разу наші реєстри не були зламані. Були DDoS-атаки, перебої, але це не злам реєстру. Це також рейдерське захоплення одного об'єкта. Ми знаємо, про який об'єкт іде мова. Це не масово", - сказав він.

Раніше директор НАБУ Артем Ситник заявив, що в Україні останнім часом з'явилася нова форма рейдерського захоплення приватної власності шляхом втручання в реєстри власності і заміни прізвищ власників майна.