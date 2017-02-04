Мін'юст спростовує заяву Ситника про масове рейдерство
У Міністерстві юстиції заявляють, що масових рейдерських захоплень за допомогою реєстру прав власності не відбувається.
Про це ЛІГА.net сказав заступник міністра юстиції Павло Мороз.
За словами Мороза, є лише кілька конкретних випадків шахрайства, які будуть розглянуті Мін'юстом на наступному тижні.
Мороз зазначив, що один випадок шахрайства розглядається у зв'язку з заявами 52-х громадян, також розглядається факт захоплення земельної ділянки в селі Коцюбинське.
"Це не маніпуляції з реєстром, це злочинці, які руками державних реєстраторів, які не бояться сісти за ґрати, крадуть у громадян майно. Такі люди будуть покарані", - сказав він.
Коментуючи заяву глави НАБУ Артема Ситника про масове втручання в реєстр прав власності, Мороз також сказав, що мова йде про одиничний випадок.
"Жодного разу наші реєстри не були зламані. Були DDoS-атаки, перебої, але це не злам реєстру. Це також рейдерське захоплення одного об'єкта. Ми знаємо, про який об'єкт іде мова. Це не масово", - сказав він.
Раніше директор НАБУ Артем Ситник заявив, що в Україні останнім часом з'явилася нова форма рейдерського захоплення приватної власності шляхом втручання в реєстри власності і заміни прізвищ власників майна.
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Взявши всі(!) дані про громадян країни, держава(!)
несе повну відповідальність(!) за безпеку громадян
і їх майна.
Де має бути межа домовленостей стосовно безвізу
і суттєво зміненої(яка перетворюється на колонізацію без будь-яких гарантій безпеки і допомоги з вимогою капітуляції на користь РФ через мінські домовленості,які не планують переглянути при певній кількості публічних заяв про окупацію).
Одного прикладу публічного - примушування продавати ліс-кругляк достатньо для свідчення
нерівноправного партнерства.
РФ захопила військовою силою газову платформу в територіальних водах України - судове провадження досі не розпочато.
Реальність не проглядається в певних світах.