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Мін'юст спростовує заяву Ситника про масове рейдерство

Субота, 4 лютого 2017, 11:38

У Міністерстві юстиції заявляють, що масових рейдерських захоплень за допомогою реєстру прав власності не відбувається.

Про це ЛІГА.net сказав заступник міністра юстиції Павло Мороз.

За словами Мороза, є лише кілька конкретних випадків шахрайства, які будуть розглянуті Мін'юстом на наступному тижні.

Мороз зазначив, що один випадок шахрайства розглядається у зв'язку з заявами 52-х громадян, також розглядається факт захоплення земельної ділянки в селі Коцюбинське.

"Це не маніпуляції з реєстром, це злочинці, які руками державних реєстраторів, які не бояться сісти за ґрати, крадуть у громадян майно. Такі люди будуть покарані", - сказав він.

Коментуючи заяву глави НАБУ Артема Ситника про масове втручання в реєстр прав власності, Мороз також сказав, що мова йде про одиничний випадок.

"Жодного разу наші реєстри не були зламані. Були DDoS-атаки, перебої, але це не злам реєстру. Це також рейдерське захоплення одного об'єкта. Ми знаємо, про який об'єкт іде мова. Це не масово", - сказав він.

Раніше директор НАБУ Артем Ситник заявив, що в Україні останнім часом з'явилася нова форма рейдерського захоплення приватної власності шляхом втручання в реєстри власності і заміни прізвищ власників майна.

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НАБУ Мінюст рейдерство
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Коментарі — 5
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IP: 46.119.190.---Strelko Yuriy04.02.2017 18:44
так Бюро рейдером занимается. И уж Сытник отлично об этом знает. Его же зам - Углава, помогал в схеме по ОПЗ - в итоге и завод стоит, и бюджет потерял 550 млн на сорванной приватизации.
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IP: 93.74.43.---Spirito04.02.2017 17:51
2. суттєво зміненої асоціації
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IP: 93.74.43.---Spirito04.02.2017 17:40
То де має бути межа прозорості?
Взявши всі(!) дані про громадян країни, держава(!)
несе повну відповідальність(!) за безпеку громадян
і їх майна.
Де має бути межа домовленостей стосовно безвізу
і суттєво зміненої(яка перетворюється на колонізацію без будь-яких гарантій безпеки і допомоги з вимогою капітуляції на користь РФ через мінські домовленості,які не планують переглянути при певній кількості публічних заяв про окупацію).
Одного прикладу публічного - примушування продавати ліс-кругляк достатньо для свідчення
нерівноправного партнерства.
РФ захопила військовою силою газову платформу в територіальних водах України - судове провадження досі не розпочато.
Реальність не проглядається в певних світах.
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IP: 46.149.82.---Alexander Tovkanyuk04.02.2017 16:49
рейдер рейдеру око не виклює
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IP: 46.119.231.---Сергей Никонов04.02.2017 12:21
Сытнику единичные случаи не интересны, ему "массовость" во всем нужна, иначе сложно будет доказать нужность Бюро. Да и тему для очередной прессухи сложно будет придумать , и так все меньшим СМИ приходит его послушать.
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