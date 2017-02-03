У САП кажуть, що не змушували НАБУ закривати "справу залізничників"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура не змушувала Національне антикорупційне закривати справу щодо закупівлі "Укрзалізницею" дизпалива у ТОВ "Вог аеро джет" в 2016 році за завищеними цінами.

Про це "Економічній правді" повідомили власні джерела у САП.

"Ми не просили нічого закривати, це неправда. Ми дали вказівки, які вони мають допрацьовувати", - сказав співрозмовник.

За його словами, суть вказівок зводиться до того, що НАБУ має дозбирати докази на причетність до злочину високопосадовців.

"Ми хочемо, щоб притягували до відповідальності високопосадовців, а не нижню ланку на дочірніх підприємствах "Укрзалізниці", - додало джерело.

Раніше ЗМІ повідомили, що представники САП дали вказівку детективам НАБУ закрити справу по закупівлі "Укрзалізницею" дизпалива у ТОВ "Вог аеро джет" в 2016 році по завищеним цінам.

Економічна правда