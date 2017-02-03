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У САП кажуть, що не змушували НАБУ закривати "справу залізничників"

П'ятниця, 3 лютого 2017, 21:22

Спеціалізована антикорупційна прокуратура не змушувала Національне антикорупційне закривати справу щодо закупівлі "Укрзалізницею" дизпалива у ТОВ "Вог аеро джет" в 2016 році за завищеними цінами.

Про це "Економічній правді" повідомили власні джерела у САП.

"Ми не просили нічого закривати, це неправда. Ми дали вказівки, які вони мають допрацьовувати", - сказав співрозмовник.

За його словами, суть вказівок зводиться до того, що НАБУ має дозбирати докази на причетність до злочину високопосадовців.

"Ми хочемо, щоб притягували до відповідальності високопосадовців, а не нижню ланку на дочірніх підприємствах "Укрзалізниці", - додало джерело.

Раніше ЗМІ повідомили, що представники САП дали вказівку детективам НАБУ закрити справу по закупівлі "Укрзалізницею" дизпалива у ТОВ "Вог аеро джет" в 2016 році по завищеним цінам.

Економічна правда

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Коментарі — 2
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IP: 93.74.170.---Микола Казух03.02.2017 21:48
Шо тут додати? НАБУ як завжди все розуміє не так як треба. Як треба Народу України. А розуміє як треба тим, хто замовляє музику...
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IP: 37.54.137.---Кристина Носова03.02.2017 21:47
НАБУ напевно знову щось наплутали, з ранку їх змушували, а завтра вже будуть працювати з САП, так само як це було з ГПУ, обливали їх брудом а на брифінгу Ситник заявляє що вони співпрацюють! А грошей Януковича так і не повернули!
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