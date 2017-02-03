"Лукойл" продає хімзавод українцю і компанії Коломойського та Іванчука

Російський "Лукойл" продає 50% підприємства "Карпатнафтохім" (Івано-Франківська область) невідомому українцю, 25% - компанії Techinservice Limited, яку пов'язують з Ігорем Коломойським і депутатом від Народного Фронту Андрієм Іванчуком.

Про це повідомляється на сайті Антимонопольного комітету.

"Надано дозвіл фізичній особі – громадянину України – на опосередковане (через компанію Xedrian Holding Ltd) придбання акцій компанії Lukoil Chеmical B.V., що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії", - зазначається у повідомленні АМКУ.

За даними Liga.net, Xedrian Holding створена у вересні минулого року.

У той же час Українські новини повідомляють, що Xedrian Holding пов'язана з власником Ferrexpo Костянтином Жеваго.

Згідно з реєстром юридичних осіб Кіпру, директором компанії Xedrian Holding Limited вказана кіпрська Hakamol Services Limited. У свою чергу директорами Hakamol Services Limited, згідно з реєстром, є Марія Лозар Іраклесус, Міхаліс Карампеліас, Караламбас Караламбоус і Євгенія Кіпріану.

Як зазначає агентство, ці ж чотири фізичних особи є номінальними власниками компанії Fevamotinico micro, підконтрольної Костянтину Жеваго. Зокрема, Fevamotinico належить 51% акцій компанії Ferrexpo.

Крім цього, АМКУ дав дозвіл британській Techinservice Limited на купівлю понад 25% Lukoil Chеmical B.V., яка опосередковано володіє заводом "Карпатнафтохім", який простоює з 2012 року.

Антимонопольний комітет також надав неназваній фізичній особі (громадянину України) право на опосередковану купівлю (через кіпрську компанію Xedrian Holding) понад 50% акцій компанії Lukoil Chеmical B.V.

Techinservice Limited - компанія, зареєстрована в Лондоні. Вона є дочірньою структурою компанії підприємства "Техінсервіс", яке виробляє в Україні біоетанол.

В інтерв'ю "Українській правді" Ігор Коломойський заявив, що володіє Техінсервісом разом з депутатом від "Народного фронту" Андрієм Іванчуком.

Ще раніше колишній голова "Укрспирту" Михайло Лабутін, який зараз знаходиться в розшуку, також заявляв, що Іванчук має відношення до "Техінсервісу".

Сам Іванчук в інтерв'ю Українській правді цю інформацію спростував і заявив: "Один з моїх товаришів Василь Палійчук має відношення до цієї компанії, яка займається абсолютизацією... Ми з дитинства знайомі, вчилися разом. Він директор цього підприємства".

Формально британська компанія записана на Ігоря Щуцького, керівника ТОВ "Виробнича група Техінсервіс". В одній з презентацій цієї компанії Techinservice Limited вказана як її дочірня структура.

Одним з головних видів сировини для Карпатнафтохіму є зріджений вуглеводневий газ (ЗВГ).

У грудні минулого року за ініціативи депутата від Народного фронту Олега Кришіна, Верховна Рада звільнила імпорт ЗВГ в якості сировини для виробництва етилену від сплати акцизу. Єдиний виробник етилену в Україні - Карпатнафтохім.

Карпатнафтохім може виробляти 250 тисяч т етилену на рік. Проектна продуктивність по полівінілхлориду досягає 300 тисяч т в рік, по каустичній соді - 200 тисяч т, по поліетилену - 100 тисяч т.

За підсумками 2014 року Лукойл визнав збиток від знецінення активів Карпатнафтохіму, обумовленого несприятливою економічною кон'юнктурою на ринку України, в розмірі 411 млн доларів.