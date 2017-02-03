OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

За "схемою Курченка" одеські митники вкрали нафти на 1,2 мільярда, Порошенко купує газ у Злочевського та інші "зради" за 3 лютого.

Зрада дня:

Перша зрада. Фірма міністра екології в уряді часів Віктора Януковича Миколи Злочевського продавала газ компаніям президента Петра Порошенка та його оточення.

Друга зрада. За "схемою Курченка" одеські митники вкрали нафти на 1,2 мільярда.

Третя зрада. Під час отримання останньої частини хабаря у сумі 25 тис доларів Генпрокуратура затримала директора одного із департаментів Нацбанку Сергія Шацького та трьох його спільників, які виступали у ролі посередників.

Четверта зрада. Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на кінець грудня 2016 року становила 70,97 млрд дол., що на 8,3%, або на 5,47 млрд дол., більше від показника на початок року.

Тексти дня:

"Безпілотники розбрату, або Що приховує ринок українських дронів".

Які перспективи перед країною відкриває інноваційна галузь, якій всього лише три роки, і що не договорюють представники військової індустрії. ЕП з'ясовувала, як працює ринок безпілотників.

"Заплатити за свободу: хто дає гроші головній "бандерівській" партії".

Як показують фінансові звіти, щедрі внески на рахунок ВО "Свобода" переказують лише власні депутати. Офісів у понад півтисячі осередків не існує, а розповсюджування партійної газети — прибутковий бізнес.

"Тільки страхова медицина, тільки хардкор!"

Кошти слід закріпити за пацієнтами. Вони отримають ваучери, які прийматимуть лікарні. Більше пацієнтів — більше грошей у лікарень і лікарів.