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ЗМІ: Кіпрський суд заблокував акції компанії Ахметова

П'ятниця, 3 лютого 2017, 14:55

Окружний суд Нікосії виніс рішення про тимчасове заблокування акцій місцевої компанії, що належить українському олігарху Рінату Ахметову, на суму 656 млн євро.

Про це пише liga.net з посиланням на In Cyprus.

Рішення суду про тимчасове заморожування акцій Ахметова було винесено за позовом іншої кіпрської компанії в рамках суперечки з приводу продажу державної української телекомунікаційної компанії за 830 млн євро.

Кіпрська компанія UA Telecominvest, створена в жовтні 2012 року, купила на початку 2013 року у EPIC Telecom Invest 100% статутного капіталу компанії ЕСУ, отримавши таким чином контроль над 92,7906% акцій держкомпанії "Укртелеком".

У Фонді державного майна України тоді заявили, що не знали про зміну власника. ЕСУ восени 2010 року виграла тендер на продаж "Укртелекому" за 10,6 млрд грн.

У прес-службі холдингу СКМ Ахметова ЛІГА.net підтвердили наявність спору.

"Дійсно, в даний час йде суперечка. Деталі спору до його закінчення ми не коментуємо. При цьому хочемо зазначити, що визначення ніяк не впливає на звичайну комерційну діяльність компанії SCM і її активів. Інформація про "арешт" будь-яких банківських рахунків SCM або Ріната Ахметова не відповідає дійсності", - заявляє СКМ.

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Ахметов СКМ
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