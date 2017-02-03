ЗМІ: Кіпрський суд заблокував акції компанії Ахметова
Окружний суд Нікосії виніс рішення про тимчасове заблокування акцій місцевої компанії, що належить українському олігарху Рінату Ахметову, на суму 656 млн євро.
Про це пише liga.net з посиланням на In Cyprus.
Рішення суду про тимчасове заморожування акцій Ахметова було винесено за позовом іншої кіпрської компанії в рамках суперечки з приводу продажу державної української телекомунікаційної компанії за 830 млн євро.
Кіпрська компанія UA Telecominvest, створена в жовтні 2012 року, купила на початку 2013 року у EPIC Telecom Invest 100% статутного капіталу компанії ЕСУ, отримавши таким чином контроль над 92,7906% акцій держкомпанії "Укртелеком".
У Фонді державного майна України тоді заявили, що не знали про зміну власника. ЕСУ восени 2010 року виграла тендер на продаж "Укртелекому" за 10,6 млрд грн.
У прес-службі холдингу СКМ Ахметова ЛІГА.net підтвердили наявність спору.
"Дійсно, в даний час йде суперечка. Деталі спору до його закінчення ми не коментуємо. При цьому хочемо зазначити, що визначення ніяк не впливає на звичайну комерційну діяльність компанії SCM і її активів. Інформація про "арешт" будь-яких банківських рахунків SCM або Ріната Ахметова не відповідає дійсності", - заявляє СКМ.
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.