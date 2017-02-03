НБУ: Підвищення "мінімалки" залишить без роботи близько 630 тисяч осіб

Зростання витрат на оплату праці, особливо для малого та середнього бізнесу, призведе до суттєвішого зниження зайнятості, ніж прогнозувалося раніше.

Про це йдеться в оприлюдненому інфляційному звіті Національного банку за січень 2017 року.

"За оцінками НБУ, загальна чисельність працівників формального сектору економіки в 2017 році скоротиться на 9% порівняно з 2016 роком. Внесок скорочення за рахунок підвищення МЗП становитиме 5,4 в.п. (або близько 630 тис. осіб)", - зазначають в НБУ.

При цьому, зниження офіційної зайнятості буде непропорційним. Більшою мірою воно відбуватиметься за рахунок малого та середнього бізнесу та фізичних осіб-підприємців.

"Насамперед пояснюється це майже двократним збільшенням податкового тиску на підприємства на єдиному податку", - йдеться в інфляційному звіті.

Водночас, в НБУ кажуть, що частково таке зниження компенсується збільшенням неформальної зайнятості.

Крім того, збільшення середнього рівня оплати праці в економіці може стимулювати повернення на ринок праці частини тих зневірених осіб, які почнуть пошуки роботи, та, як наслідок, рівень безробіття може додатково збільшитися.

У цілому ж, за оцінками НБУ, зайнятість скоротиться на 5 відсоткових пунктів порівняно з 2016 роком, що відповідатиме 10%-му рівню безробіття за методологією Міжнародної організації праці.

Економічна правда